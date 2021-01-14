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СМИ: Сильвио Берлускони госпитализировали в Монако
Фото: youtube.com/VICE News

СМИ: Сильвио Берлускони госпитализировали в Монако

Кирилл Николаев

Общество

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в кардиоторакальный центр Монако. Об этом в четверг, 14 января, сообщает телеканал Rai News 24.

По данным телеканала, речь идет о плановой проверке. Через несколько дней политик вернется домой.

В сентябре стало известно, что Берлускони заболел коронавирусом. Его госпитализировали в миланскую больницу San Raffaele с ранними симптомами двусторонней пневмонии, он пробыл в медучреждении десять дней. После выписки политик испытывает слабость и проводит много времени в постели.

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ИталиягоспитализацияСильвио Берлускони
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