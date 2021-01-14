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Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2019 год
/ Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2019 год

Юлия Ямпольская

Город

Мэр столицы Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2019 год. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте главы города в четверг, 14 января.

Так, исполнение бюджета столицы в 2019 году по доходам составило 2,631 триллиона. Это на 10,7 процента больше, чем в 2018 году. Отмечается, что план по доходам на 2019 год выполнили на 105,1 процента. Исполнение бюджета по расходам составило 2,68 миллиарда рублей или 96,4 процента от бюджетных назначений.

Налоговые доходы исполнены в сумме 2,281 триллиона рублей — это на 11,6 процента большем, чем в 2018 году. Выполнение плановых назначений по налоговым доходам составило 102,5 процента.

Согласно документу, налог на доходы физических лиц в 2019 году поступил в бюджет столицы в объеме 1,38 триллиона рублей.Поступления налога на прибыль организаций в бюджет Москвы в 2019 году — 867 миллиардов рублей.

В общем объеме неналоговых поступлений доходы от размещения временно свободных средств бюджета столицы составили 34,3 процента. Кроме того, доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки и нежилые помещения, — 27,9 процента. Штрафы, санкции, возмещение ущерба составили 12,6 процента, а доходы от продажи материальных и нематериальных активов —8,5 процента.

В документе уточняется, что налог, взимаемый из-за применения упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 112, 85 миллиарда рублей. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, — 5, 94 миллиарда рублей.

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