Банду аферистов осудили в Московской области за незаконную торговлю землей

Фото: depositphotos.com

В Подмосковье осудили членов банды аферистов, которые совершили похищение недвижимости для продажи на 52 миллиона рублей. Об этом в четверг, 14 января, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

— Серпуховской городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Николая Павлинова, Игоря Родченкова, Андрея Василенко, Дмитрия Устинова, Олега Большакова, Аркадия Бабаева, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Судом установлено, что Павлинов вместе с соучастником создали преступное сообщество, в которое вошли сотрудники кадастровой палаты Московской области, а также Родченков, Василенко, Устинов, Большаков и Бабаев.

Злоумышленники собирались организовывать хищение земли на территории Чеховского района для продажи или иного использования в предпринимательской деятельности.

С декабря 2011 года по август 2016 года сообщество похитило пять земельных участков, а также двухэтажное здание в Чехове. Общая сумма похищенного составила более 52 миллионов рублей.

Павлинова и Большакова осудили на 17 и 16 лет лишения свободы соответственно с ограничением свободы сроком на один год каждому, Родченкова на 15 лет лишения свободы, также с ограничением свободы на один год, а Бабаев и Устинов получили наказание в виде лишения свободы сроком на девять и семь лет лишения свободы соответственно с ограничением свободы сроком на восемь месяцев каждому.

Их соучастник Андрей Василенко скончался на момент вынесения приговора.

Читайте также: СК возбудил уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам строительной компании