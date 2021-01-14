Врач рассказал о влиянии гормонов на организм женщины

Фото: pexels.com/cottonbro

Врач-флеболог Сергей Дробязго рассказал о влиянии гормонов на организм женщины в беседе с NEWS.ru.

Часто у женщин появляются на ногах и руках синяки, об образовании которых они не могут вспомнить.

— Появление подкожных гематом на теле без видимых причин – типично женская проблема. До 70–80 процентов представительниц прекрасного пола сталкиваются с этим явлением. Причины – гормональные особенности женского организма и приём некоторых препаратов, — сообщил Дробязго.

У женщин в организме большое количество эстрогенов – стероидных гормонов. Они влияют на свёртываемость крови и повышенную хрупкость сосудов. Таким образом синяки на конечностях – это чисто косметический дефект, угрозу здоровью они не несут. Это индивидуальная особенность организма. Лечить это с помощью препаратов для укрепления сосудов бесполезно, сообщает эксперт.

Читайте также: Врач перечислил три простых способа снять усталость ног после тяжелого дня