Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач рассказал о влиянии гормонов на организм женщины
Фото: pexels.com/cottonbro

Врач рассказал о влиянии гормонов на организм женщины

Алина Иванова

Общество

Врач-флеболог Сергей Дробязго рассказал о влиянии гормонов на организм женщины в беседе с NEWS.ru.

Часто у женщин появляются на ногах и руках синяки, об образовании которых они не могут вспомнить.

— Появление подкожных гематом на теле без видимых причин – типично женская проблема. До 70–80 процентов представительниц прекрасного пола сталкиваются с этим явлением. Причины – гормональные особенности женского организма и приём некоторых препаратов, — сообщил Дробязго.

У женщин в организме большое количество эстрогенов – стероидных гормонов. Они влияют на свёртываемость крови и повышенную хрупкость сосудов. Таким образом синяки на конечностях – это чисто косметический дефект, угрозу здоровью они не несут. Это индивидуальная особенность организма. Лечить это с помощью препаратов для укрепления сосудов бесполезно, сообщает эксперт.

Читайте также: Врач перечислил три простых способа снять усталость ног после тяжелого дня

гормонытравмадиагноз врачей
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Все мнения
О проекте