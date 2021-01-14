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Роспотребнадзор: Заболеваемость COVID-19 в Петербурге вернется к допраздничному уровню
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор: Заболеваемость COVID-19 в Петербурге вернется к допраздничному уровню

Кирилл Николаев

Общество

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге вернется к допраздничному уровню. Об этом в четверг, 14 января, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

По ее словам, сезонный подъем заболеваемости может сохраниться до конца марта. Это характерно для ОРВИ в целом.

— Коронавирус — это тоже респираторная инфекция, чей сезонный подъем длится, как правило, до конца марта — начала апреля, — цитирует Чхинджерию Интерфакс.

Она отметила, что у специалистов пока недостаточно знаний о годовой динамике коронавирусной инфекции.

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