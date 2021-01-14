Суд рассмотрит дело о неповиновении полиции в отношении владельца кафе в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Коптевский районный суд рассмотрит дело о неповиновении полицейскому владельца кафе Stal'in Doner Станислава Вольтмана. Об этом в четверг, 14 января, стало известно из базы дел суда.

Вольтман привлекается к ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Ему грозит штраф в размере от 500 рублей до тысячи рублей или же административный арест до 15 суток, сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о задержании владельца кафе Вольтмана во время интервью, которое он давал рядом со своим заведением. Закусочная, торговавшая шаурмой, просуществовала один день, после чего заведение закрыли.

Читайте также: Полиция задержала жителя Москвы, ложно сообщившего о нападении на свою квартиру