Суд Петербурга зарегистрировал жалобу на приговор историку Олегу Соколову

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Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката Сергея Лукьянова на приговор осужденному за убийство студентки Анастасии Ещенко историку Олегу Соколову. Об этом в четверг, 14 января, рассказали в пресс-службе судов города.

Отмечается, что адвокат просит изменить приговор и учесть в качестве смягчающего наказания обстоятельства аморальность и противоправность поведения потерпевшей. Также сторона защиты считает приговор незаконным и необоснованным, сообщает РИА Новости.

Напомним, 25 декабря стало известно, что Соколов был приговорен к 12,5 года колонии строгого режима. Суд посчитал, что Соколов имел умысел на убийство аспирантки Ещенко.

Дело историка Соколова

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.

11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.

28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Она показала, что историк не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия.

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