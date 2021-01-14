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Онищенко оценил вероятность возвращения Москвы к обычной жизни в мае
Фото: Пресс-служба Госдумы

Онищенко оценил вероятность возвращения Москвы к обычной жизни в мае

Наталия Белова

Общество

Москва может вернуться к обычной жизни даже раньше мая в случае если горожане ответственно отнесутся к вакцинации и соблюдению мер индивидуальной защиты. Такое мнение высказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город может вернуться к обычной жизни уже в мае 2021 года. Также, по его словам, для тех, кто уже переболел коронавирусом, будут разрабатываться специальные послабления.

— Возможно, Москва вернется к обычной жизни и раньше мая, — заметил Онищенко. — Это будет зависеть от того, насколько активно мы будем прививаться, насколько внимательно соблюдать меры индивидуальной защиты — имею в виду ношение масок и перчаток. Государство уже прошло свою часть пути, теперь все зависит от нас и нашей ответственности. Люди должны активно прививаться, это способствует созданию коллективного иммунитета, и тогда город сможет вернуться к обычной жизни.

По мнению медика, тем, кто уже переболел коронавирусом или прошел вакцинацию, могут разрешить не носить маски и перчатки, посещать массовые мероприятия и другие места скопления людей при наличии защитного титра антител.

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