Сбежавшего от хозяина метиса волка и собаки ищут в Подмосковье

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В Одинцовском городском округе охотники, ветеринары и специализированные ловцы ищут метиса волка и собаки, который сбежал от хозяина. Животное может представлять опасность. Об этом в четверг, 14 января, сообщил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

— В настоящий момент мы можем оценивать только видеосъемку, которую нам предоставили жители, и, по данной видеосъемке, животное очень похоже на метиса волка и собаки. Наши специалисты заметили у него на груди пятно белого цвета, в связи с чем и можно делать такие выводы, — приводит слова Воскресенского Агентство городских новостей «Москва».

Ближайшие дикие волки были зарегистрированы в Можайском городском округе.

Воскресенский отметил, что из-за тяжелого и дальнего для зверя пути из Можайска в Одинцово, предполагается, что животное сбежало от частного владельца.

— Содержание волков запрещено законом, и, если владелец будет обнаружен, его ждет штраф, — комментирует Воскресенский.

При встрече с животным рекомендуется сразу же сообщить об этом в полицию, ветеринарную службу или городскую администрацию.

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