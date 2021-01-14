Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сбежавшего от хозяина метиса волка и собаки ищут в Подмосковье
Фото: https://www.instagram.com/p/Bjg9l0JADxv/?hl=ru&taken-by=anml_blog

Сбежавшего от хозяина метиса волка и собаки ищут в Подмосковье

Никита Абрамов

Происшествия

В Одинцовском городском округе охотники, ветеринары и специализированные ловцы ищут метиса волка и собаки, который сбежал от хозяина. Животное может представлять опасность. Об этом в четверг, 14 января, сообщил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

— В настоящий момент мы можем оценивать только видеосъемку, которую нам предоставили жители, и, по данной видеосъемке, животное очень похоже на метиса волка и собаки. Наши специалисты заметили у него на груди пятно белого цвета, в связи с чем и можно делать такие выводы, — приводит слова Воскресенского Агентство городских новостей «Москва».

Ближайшие дикие волки были зарегистрированы в Можайском городском округе.

Воскресенский отметил, что из-за тяжелого и дальнего для зверя пути из Можайска в Одинцово, предполагается, что животное сбежало от частного владельца.

— Содержание волков запрещено законом, и, если владелец будет обнаружен, его ждет штраф, — комментирует Воскресенский.

При встрече с животным рекомендуется сразу же сообщить об этом в полицию, ветеринарную службу или городскую администрацию.

Читайте также: След покажет, кто гуляет. Продолжается учет животных на природных территориях

дикие животныезвериМосковская область
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Артем Чубар
Артем Чубар

Спортсменам в политике не место

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Зачем вешать грушу под носом осла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Что посмотреть: лучшие премьеры — 2021

Все мнения
О проекте