Леди Гага и Дженнифер Лопес выступят на инаугурации Джо Байдена

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Американские певицы Lady Gaga и Дженнифер Лопес будут выступать на инаугурации Джо Байдена на посту президента США 20 января. Об этом в четверг, 14 января, заявили в Организационном комитете по подготовке мероприятия.

— Сегодня президентский инаугурационный комитет объявил участников 59-й церемонии инаугурации 20 января, когда Джозеф Байден и Камала Харрис будут приведены к присяге как президент и вице-президент Соединенных Штатов перед Капитолием США, — говорится в сообщении.

Согласно информации из пресс-релиза, певица Lady Gaga на инаугурации исполнит гимн США. Дженнифер Лопес выступит с сольным концертом. В мероприятии также заявлены поэтесса Аманда Горман, священник Лео О'Донован и пастор Сильвестр Бимэн. В день церемонии состоится программа «Празднующая Америка», вести которую будет легендарный актер Том Хенкс.

Глава инаугурационного комитета Тони Аллен отмечает, что все участники церемонии представляют собой четкую картину «большого разнообразия великой нации», а также смогут отдать дань уважения сложившимся традициям.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. 7 января Конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.

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