Минторг США включил Россию в список «враждебных государств»
Министерство торговли США признало Россию, Китай, Иран, КНДР и Кубу «враждебными государствами». Об этом в четверг, 14 января, сообщили на сайте американского ведомства.
Документ ужесточает контроль за сделками в сфере информационных технологий с этими странами. Согласно постановлению, также «враждебным лицом» признается президент Венесуэлы Николас Мадуро.
В ведомстве отметили, что документ обеспечит устойчивость в цепочке поставок информационных и коммуникационных технологий США в другие страны мира.
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