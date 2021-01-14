Минторг США включил Россию в список «враждебных государств»

Фото: flickr.com / eric lynch

Министерство торговли США признало Россию, Китай, Иран, КНДР и Кубу «враждебными государствами». Об этом в четверг, 14 января, сообщили на сайте американского ведомства.

Документ ужесточает контроль за сделками в сфере информационных технологий с этими странами. Согласно постановлению, также «враждебным лицом» признается президент Венесуэлы Николас Мадуро.

В ведомстве отметили, что документ обеспечит устойчивость в цепочке поставок информационных и коммуникационных технологий США в другие страны мира.

Читайте также: США ввели визовые ограничения для ряда граждан Китая