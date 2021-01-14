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СМИ: Артем Дзюба заболел коронавирусом
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

СМИ: Артем Дзюба заболел коронавирусом

Кирилл Николаев

Спорт

Капитан сборной России по футболу и нападающий «Зенита» из Санкт-Петербурга Артем Дзюба заболел коронавирусом. Об этом в четверг, 14 января, сообщили на сайте «Матч ТВ».

По данным издания, из-за заболевания Дзюба пропустит первый тренировочный сбор «Зенита» в ОАЭ. Он продлится с 15 по 27 января в Дубае.

Напомним, «Зенит» является лидером Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе подопечных Сергея Семака 41 очко после 19 матчей.

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ФК «Зенит»Артем Дзюбакоронавирус
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