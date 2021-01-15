Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Один человек погиб при обрушении кровли шахты на Чукотке
Фото: pixabay.com 

Один человек погиб при обрушении кровли шахты на Чукотке

Юлия Курганова

Происшествия

При выполнении работ в шахте в Иультинском районе на Чукотке погиб 41-летний мужчина. Произошло обрушение кровли шахты, в результате чего работник получил серьезные травмы и умер на месте происшествия. Об этом сообщается в пятницу, 15 января, на сайте СК России по региону.

Инцидент случился 5 января 2021 года.

Следователи установили, что в вечернее время при ведении горных работ в шахте, находящейся в 430 километрах от города Эгвекинот Иультинского района Чукотского автономного округа, произошло обрушение кровли шахты. В результате происшествия один работник получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время Иультинский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту инцидента.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям должностных лиц ООО «Артель старателей «Шахтер».

Читайте также: Около 200 человек вывели на поверхность из-за задымления в шахте в Кузбассе

ЧукоткаСК Россиишахта
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Место, где решилась судьба всей войны

Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Все мнения
О проекте