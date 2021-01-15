Один человек погиб при обрушении кровли шахты на Чукотке

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При выполнении работ в шахте в Иультинском районе на Чукотке погиб 41-летний мужчина. Произошло обрушение кровли шахты, в результате чего работник получил серьезные травмы и умер на месте происшествия. Об этом сообщается в пятницу, 15 января, на сайте СК России по региону.

Инцидент случился 5 января 2021 года.

Следователи установили, что в вечернее время при ведении горных работ в шахте, находящейся в 430 километрах от города Эгвекинот Иультинского района Чукотского автономного округа, произошло обрушение кровли шахты. В результате происшествия один работник получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время Иультинский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку по факту инцидента.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям должностных лиц ООО «Артель старателей «Шахтер».

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