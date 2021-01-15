Пушков сообщил, что импичмент вернется Байдену «бумерангом»

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Сенатор Алексей Пушков отреагировал на вынесение импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, отметив, что его преемник на посту главы государства Джо Байден может столкнуться с такой же ситуацией.

Ранее новоизбранный член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин сообщила, что планирует поднять вопрос импичмента Байдена на следующий же день после его инаугурации.

— Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию, — уточнил Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пока сделать это «нереально» — нужно дождаться выборов в Конгресс, которые состоятся в 2022 году. При этом у республиканцев нет большинства в палате представителей, но если они преодолеют разрыв в пять мест, Байден может испытать на себе процедуру импичмента.

13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу. В настоящее время для досрочного отстранения Трампа его должны осудить по итогам процесса в Сенате. Однако республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать Сенат с каникул до инаугурации Байдена, запланированной на 20 января.

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