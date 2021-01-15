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Пушков сообщил, что импичмент вернется Байдену «бумерангом»
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Пушков сообщил, что импичмент вернется Байдену «бумерангом»

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на вынесение импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, отметив, что его преемник на посту главы государства Джо Байден может столкнуться с такой же ситуацией.

Ранее новоизбранный член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин сообщила, что планирует поднять вопрос импичмента Байдена на следующий же день после его инаугурации.

— Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию, — уточнил Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что пока сделать это «нереально» — нужно дождаться выборов в Конгресс, которые состоятся в 2022 году. При этом у республиканцев нет большинства в палате представителей, но если они преодолеют разрыв в пять мест, Байден может испытать на себе процедуру импичмента.

13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу. В настоящее время для досрочного отстранения Трампа его должны осудить по итогам процесса в Сенате. Однако республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать Сенат с каникул до инаугурации Байдена, запланированной на 20 января.

Читайте также: Более половины американцев выступили за отстранение Трампа

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