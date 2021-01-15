Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Капремонт центра социального обслуживания «Алексеевский» проведут в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Капремонт центра социального обслуживания «Алексеевский» проведут в Москве

Юлия Ямпольская

Город

В центре социального обслуживания Алексеевский проведут капитальный ремонт. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, здание, в котором находится учреждение, было построено в 1961 году.

— Традиционно социальная защита москвичей является одним из приоритетных направлений работы Правительства Москвы. В городе планомерно открываются новые и ремонтируются уже существующие отделы социальной защиты населения и центры социального обслуживания, — цитирует Леонова официальный сайт мэра столицы.

Уточняется, что в центре специалисты поменяют двери, отремонтируют площадки и ступени входных групп. Также они займутся заменой перегородок и отделкой помещений.

Кроме того, для маломобильного населения на входах в центр будут устроены новые пандусы, поставлена необходимая сантехника и оборудованы специализированные средства информации и сигнализации об опасности.

Читайте также: Более 50 фасадов столичных домов привели в порядок в 2020 году

капремонтсоциальный центрМосква
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Место, где решилась судьба всей войны

Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Юлия Волосатая
Юлия Волосатая

Не грусти, возьми конфету

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чернокожая Болейн и блондинка Каренина: к чему приводит псевдотолерантность

Все мнения
О проекте