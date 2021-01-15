Капремонт центра социального обслуживания «Алексеевский» проведут в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В центре социального обслуживания Алексеевский проведут капитальный ремонт. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

По его словам, здание, в котором находится учреждение, было построено в 1961 году.

— Традиционно социальная защита москвичей является одним из приоритетных направлений работы Правительства Москвы. В городе планомерно открываются новые и ремонтируются уже существующие отделы социальной защиты населения и центры социального обслуживания, — цитирует Леонова официальный сайт мэра столицы.

Уточняется, что в центре специалисты поменяют двери, отремонтируют площадки и ступени входных групп. Также они займутся заменой перегородок и отделкой помещений.

Кроме того, для маломобильного населения на входах в центр будут устроены новые пандусы, поставлена необходимая сантехника и оборудованы специализированные средства информации и сигнализации об опасности.

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