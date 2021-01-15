Утвержден предмет охраны скоропечатни Левенсона в Москве

/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Трёхпрудный переулок, 9с1 Карта всех событий

Столичный департамент культурного наследия утвердил предмет охраны здания «Товарищества скоропечатни А.А. Левенсона». Уточняется, что оно находится по адресу Трехпрудный переулок, дом 9, строения 1, 4.

По словам главы ведомства Алексея Емельянова, скоропечатня стала первой типографией, которая была построена в новом стиле модерн.

— Комплекс состоит из двух разных по функциональности частей. Вдоль переулка расположено административное здание издательства и редакции со сторожкой слева. Вглубь участка уходит производственный корпус. Он предельно прост и лишен декоративного убранства, зато построен с применением самых новых технологий: металлокаркас позволил перекрыть значительные пролеты в цеховых помещениях, — цитирует Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Так, производственный корпус представляет собой четырехэтажное здание с большими окнами. Каждый этаж является отдельным цехом.

Как отметил руководитель Мосгорнаследия, административный корпус скоропечатни похож на небольшой романо-готический замок, в центре которого высится увенчанная решеткой русская щипцовая двускатная крыша.

В предмет охраны здания вошли композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов здания 1900–1909 годов, цоколь, крупный руст, междуэтажные тянутые и зубчатые карнизы, пилястры, лепной декор, а также цветы и листья чертополоха, гладкие фризы, орнаментированные и профилированные пояски, декоративные замковые камни, барельефы и надписи на уличном фасаде.

Кроме того, эксперты утвердили ценность материала и характера отделки фасадных поверхностей. В частности, белого камня барельефов, лепного декора, руста, окраски по кирпичу, гладкой штукатурки с окраской.

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