СМИ сообщили о планах Трампа после инаугурации Байдена

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Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается переехать в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде после инаугурации нового главы государства Джо Байдена. О планах Трампа сообщило издание Bloomberg.

По его данным, американский лидер приедет в Палм-Бич незадолго до 20 января. Трамп планирует сохранить в своем подчинении некоторых сотрудников Белого дома даже после того, как покинет пост. При этом соседи Трампа во Флориде выступают против того, чтобы он переезжал в Мар-а-Лаго — на свое постоянное место жительства.

13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу. В настоящее время для досрочного отстранения Трампа его должны осудить по итогам процесса в Сенате. Однако республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать Сенат с каникул до инаугурации Байдена, запланированной на 20 января.

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