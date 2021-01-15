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Специалисты Роскачества проверили творог на содержание антибиотиков
Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества проверили творог на содержание антибиотиков

Виктория Родимкина

Потребление

Специалисты Роскачества провели повторную проверку творога и не обнаружили в нем антибиотики, которые были выявлены во время предыдущего исследования. Об этом сообщается на сайте организации в пятницу, 15 января.

В прошлом исследовании, проведенном в 2017–2018 годах, были выявлены превышения по количеству антибиотиков в твороге 11 торговых марок из 95.

Так, проверка 2020 года охватила торговые марки «Братья Чебурашкины», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Искренне Ваш», «Коровка из Кореновки», «Простоквашино» и «Савушкин хуторок». Специалисты проверили продукцию на содержание антибиотиков, патогенных микроорганизмов, дрожжей и плесени, токсичных элементов.

— Благодаря проведению регулярных веерных исследований, системной работе с производителями над улучшением качества продукции, антибиотиков по итогам исследования 2020 года в твороге не выявлено, — уточнили в сообщении.

На сайте Роскачества подчеркнули, что весь исследованный творог является молочным продуктом, а не фальсификатом. В его составе не было выявлено растительных жиров и сои. Все производители использовали для изготовления продукции качественное молоко.

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