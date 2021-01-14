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Роскачество рассказало о новой схеме мошенничества с архивами «ВКонтакте»
Фото: pixabay.com/Lukas

Роскачество рассказало о новой схеме мошенничества с архивами «ВКонтакте»

Кирилл Николаев

Общество

Специалисты Роскачества зафиксировали фишинговую кибератаку на аккаунты пользователей социальной сети «ВКонтакте». Она нацелена на похищение пароля пользователя с целью дальнейшего взлома профиля и использования его для мошенничества.

Пользователю приходит на почту или через push-уведомления сообщение вида «архив на все ваши переписки будет создан через 24 часа и отправлен на почту XXX». В качестве почты указан не принадлежащий пользователю ящик. Затем пользователю предлагают войти в аккаунт, чтобы отменить создание и передачу архива, а также сменить пароль по ссылке. Эта ссылка является фишинговой. Если пользователь введет свой пароль в форме фейкового сайта, он отдаст свой аккаунт хакерам.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников по данной схеме, необходимо соблюдать несколько правил. Пользователям не советуют переходить по ссылкам из сообщений, таких как «вас взломали» или «вы выиграли». В случае возникновения неясной ситуации с безопасностью аккаунта нужно менять пароль. Также пользователям рекомендовали пользоваться двухфакторной аутентификацией (2ФА).

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Роскачествосоцсетимошенничество
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