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Случаи мошенничества с вакцинами от коронавируса выявлены в России
Фото: pexels.com / Markus Spiske

Случаи мошенничества с вакцинами от коронавируса выявлены в России

Ростислав Зубков

Общество

В России зарегистрированы случаи мошенничества с продажей якобы вакцины от коронавируса. О таких прецедентах рассказала директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По ее словам, ведомство продолжает отслеживать фейковую информацию о ковиде и препаратах против него. Так, с начала 2021 года уже было выявлено 1112 фейков о вакцине.

— Также зафиксирован ряд фактов мошенничества, в том числе связанных с продажей неких вакцин, включая иностранные, а также поддельных справок об отсутствии коронавируса, — цитирует ТАСС Мизулину.

Она добавила, что интернет-площадки, где могут появиться подобные объявления с недостоверными сведениями, обычно сами их удаляют.

Ранее россиян предупредили о новом способе обмана телефонными мошенниками.

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