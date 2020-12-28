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Мошенники в Узбекистане подделали тесты на коронавирус для спецрейса в Москву
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Мошенники в Узбекистане подделали тесты на коронавирус для спецрейса в Москву

Ростислав Зубков

Внешняя политика

В Узбекистане выявлены злоумышленники, подделавшие ПЦР-тесты на коронавирус для пассажиров спецрейса, вылетающего из Ташкента в Москву. Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения РФ сообщила в понедельник, 28 декабря.

Изначально у четырех жителей Бухарской области республики, которые планировали вылететь в российскую столицу спецрейсом, обнаружили поддельные справки об отрицательных тестах на инфекцию.

— В ходе оперативных мероприятий сотрудников Службы госбезопасности и МВД республики были установлены трое граждан Узбекистана, которые занимались подделкой и сбытом фальсифицированных ПЦР-тестов, — указано в публикации Минздрава в его Telegram-канале.

По факту случившегося заведено уголовное дело, выясняется возможный круг участников преступления.

Напомним, с 16 марта 2020 года власти Узбекистана приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения COVID-19. Наряду с этим для иностранцев и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы на родину. С 1 октября в республике были открыты границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм.

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