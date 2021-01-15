Услугой по подготовке аналитических исследований воспользовались 100 столичных компаний

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Услугой по предоставлению персональных аналитических исследований Московского экспортного центра (МЭЦ) воспользовались 100 столичных компаний с апреля 2020 года. Об этом сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

По его словам, специалисты изучили зарубежные рынки в различных отраслях.

— Чаще всего предпринимателей интересовали такие страны, как Германия, США, Франция, Китай, Индия, Казахстан и Белоруссия, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что благодаря полученной информации компании могут сформировать новую или скорректировать уже существующую экспортную стратегию.

Как отметила директор российской компании-разработчика инновационных технологических решений для медицины Инна Бондарева, в 2020 году было открыто бюро в Германии. Специалисты запросили аналитику по пяти государствам и воспользовались ей для оценки формирования бюджета, маркетинга и построения бизнес-процессов.

Наиболее популярными отраслями в 2020 году стали электроника и электротехника (18 процентов), пищевая промышленность (13 процентов), а также товары широкого потребления (12 процентов). Более 20 процентов приходится на компьютерные, транспортные, рекламные, финансовые услуги, бюро путешествий, туристические агентства и другие сферы.

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