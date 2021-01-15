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Членов семей российских военных начали прививать от коронавируса
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Членов семей российских военных начали прививать от коронавируса

Виктория Родимкина

Армия

Министерство обороны РФ начало прививать от коронавируса членов семей военнослужащих. Решение о добровольной вакцинации принято министром обороны России генерала армии Сергеем Шойгу, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 15 января.

По его данным, уже свыше 100 тысяч российских военных сделали прививку от коронавируса.

— Организована работа по добровольной вакцинации членов семей военнослужащих, — уточнили в Минобороны.

При этом в ведомстве отметили, что в воинских гарнизонах, где количество доз вакцин превышает списочную численность личного состава, вакцинация родственников военных уже началась. Эти меры помогут в короткие сроки усилить защиту здоровья и укрепить эпидемическую безопасность в Вооруженных силах РФ, сообщает ТАСС.

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вакцинацияМинобороны РФкоронавирус
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