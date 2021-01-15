Столичные застройщики получили штрафы более чем на 133 миллиона рублей в 2020 году

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Более чем на 133 миллиона рублей были оштрафованы московские застройщики в 2020 году. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

По словам председателя комитета Анастасии Пятовой, общая сумма штрафов — 133 миллиона 399 тысяч рублей.

— Москомстройинвест в 2020 году в полной мере исполнил свои обязательства в части контроля и надзора за деятельностью застройщиков, несмотря на ограничения в связи с пандемией, — цитирует Пятову агентство городских новостей «Москва».

В прошлом году комитет провел 70 внеплановых проверок застройщиков. Специалисты вынесли 1,7 постановления об административных наказаниях в отношении 206 организаций.

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