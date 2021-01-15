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Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара вырос на открытии торгов Московской биржи

Виктория Родимкина

Экономика

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,33 процента и составил 73,455 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки в пятницу, 15 января.

Цена на евро также повысилась, к 10:00 по Москве она составила 89,2 рубля.

К 10:22 по московскому времени доллар стоил 73,57 рубля, его стоимость увеличивалась на 0,51 процента, евро — 89,32 рубля. Европейская валюта росла на 0,29 процента.

Биржевые индексы на российском рынке акций снижались. На 10:00 индекс Мосбиржи снизился на 0,14 процента и достигал 3486,02 пункта. Индекс РТС упал на 0,05 процента и составлял 1499,87 пункта.

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