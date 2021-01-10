Эксперт спрогнозировал стоимость доллара и евро на 2021 год

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Доллар в 2021 году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а евро — 82-92 рубля. Такой прогноз дал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

— К концу года рубль постепенно укреплялся к доллару и евро в связи с позитивными новостями на внешних мировых рынках. По нашему прогнозу, в 2021 году торговые диапазоны, в которых будет колебаться доллар США, — 70-80 рублей, а евро — 82-92 рубля, — сообщил он.

Также аналитики изучили, как менялся спрос россиян на валюту в течение 2020 года. Так, клиенты чаще продавали, чем покупали доллары и евро — 53 процента против 47 процентов общего числа операций по обмену валюты.

Отмечается, что спрос на обмен валюты со стороны населения на протяжении прошлого года от сезона к сезону распределялся достаточно неравномерно. Зимой 2020 года риски замедления мирового экономического спроса из-за COVID-19 привели к ослаблению рубля. Весной была повышенная волатильность в курсах валют. Пики роста курсов валюты пришлись на конец марта, они стали реакцией на первую волну пандемии коронавируса.

К августу колебания валют были вызваны как внешними факторами — неопределенность по программе стимулирования экономики Соединенных Штатов, отсутствие прогресса в разрешении торговых споров между США и КНР, так и локальными, которые обострили санкционную риторику. Это, например, события в Белоруссии. Осенью на курсе рубля сказались геополитические риски и сообщения о предстоящей второй волне COVID-19. Также военный конфликт между Арменией и Азербайджаном, президентские выборы в США вызывали всплески волатильности, сообщает РИА Новости.

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