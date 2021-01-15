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Сведения о здании детской школы искусств в Москве внесли в реестр недвижимости
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сведения о здании детской школы искусств в Москве внесли в реестр недвижимости

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Гурьянова, 83с1 Карта всех событий

Сведения о здании детской школы искусств имени Глинки, которая находится на юго-востоке Москвы, внесли в реестр недвижимости. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе столичного управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).

Уточняется, что учреждение располагается по адресу улица Гурьянова, дом 83А.

По словам заместителя ведомства Виталия Матевосяна, новое здание школы имеет переменную этажность, а его общая площадь — 3,5 тысячи квадратных метров. Он добавил, что учреждение является первым образовательным объектом в реестре недвижимости в 2021 году.

В школе будут находиться классы музыкальной литературы и слушания музыки, сольфеджио, хоровых занятий и постановки голоса, залы хореографии и ритмики, кабинеты для инструментальных занятий, изостудия, библиотека, а также зрительный зал.

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детские школы искусствМоскваРосреестр
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