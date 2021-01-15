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«Наташка, ты огонь»: подписчиков восхитил новый снимок Глюкозы в купальнике
Фото: instagram.com/glukozamusic

«Наташка, ты огонь»: подписчиков восхитил новый снимок Глюкозы в купальнике

Анастасия Волоснова

Звезды

Певица Наталья Ионова, больше известная под псевдонимом Глюкоза, опубликовала в своем Instagram-аккаунте откровенное фото с отдыха во Флориде. Подписчики оценили фигуру артистки.

На выложенном снимке Глюкоза позирует на фоне виллы в Майами. Она надела слитный купальник нежно-фиолетового цвета и квадратные солнечные очки. Чтобы дополнить образ, певица повязала на голову разноцветную бандану.

Подписчики оставили под постом восторженные комментарии об образе певицы.

«Красавица наша! Хорошего отдыха»; «Наташка, ты огонь»; «Вам к лицу цвет купальника», «Наташа, какая же вы крутая», «Какая же вы миниатюрная!» — поделились своим мнением фанаты.

Кроме того, фотографию Глюкозы оценили ее звездные коллеги. Восхищенные эмодзи оставила Анжелика Ревва, Лолита Милявская, Игорь Крутой и другие.

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