Более 3,5 тысячи километров путей очистили от снега на МЖД и МЦК за сутки

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Свыше 3,5 тысячи километров путей на Московской железной дороге (МЖД) и Московском центральном кольце (МЦК) очистили от снега за минувшие сутки. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе МЖД.

Уточняется, что снегоуборочная техника круглосуточно курсировала на МЖД. Кроме того, магистраль перешла на усиленный режим работы.

В пресс-службе отметили, что в среднем каждую смену привлекалось около 100 единиц специальной железнодорожной техники, а также пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные машины. За минувшие сутки более шести тысяч человек приняли участие в уборке снега.

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