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Четверть месячной нормы осадков выпало в Москве 14 января
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Четверть месячной нормы осадков выпало в Москве 14 января

Юлия Ямпольская

Город

В четверг, 14 января, в столице выпало четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста метеобюро Татьяну Позднякову.

Специалист уточнила, что в этот день в Москве выпало порядка 10 сантиметров снега. Кроме того, по ее словам, суточная норма осадков составила 11 миллиметров.

Месячная норма для ВДНХ равна 44 миллиметрам, заключила специалист.

Читайте также: Коммунальные службы столицы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

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