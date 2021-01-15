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Захарова: Россия рассчитывает на сотрудничество с Байденом по вооружениям
Фото: mid.ru / МИД РФ

Захарова: Россия рассчитывает на сотрудничество с Байденом по вооружениям

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия надеется на готовность избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена к сотрудничеству в сфере контроля над вооружениями. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в пятницу, 15 января.

Она отметила, что Москва рассчитывает на конструктивное взаимодействие с администрацией Байдена, передает РИА Новости.

— Мы рассчитываем на готовность главы администрации США сделать выбор в пользу конструктивного взаимодействия по этому (вопросу по контролю над вооружениями — прим. «ВМ») и другим вопросам международной безопасности, — уточнила Захарова на брифинге.

Напомним, договор между Советским Союзом и Америкой о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Он носил бессрочный характер до того, как США в одностороннем порядке заявили о выходе из него. Америка объяснила свое решение тем, что Россия нарушила договор. Москва опровергла эти сведения.

Читайте также: Захарова рассказала о сомнительных предложениях журналистам РФ от спецслужб США

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