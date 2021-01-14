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Захарова рассказала о сомнительных предложениях журналистам РФ от спецслужб США
Фото: mid.ru / МИД РФ

Захарова рассказала о сомнительных предложениях журналистам РФ от спецслужб США

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Работающие в США российские журналисты постоянно получают от местных спецслужб сомнительные предложения о сотрудничестве. Об этом в четверг, 14 января, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, задержания российских журналистов в американских аэропортах стали регулярными.

— Начало было положено в ноябре 2018 года, когда 20 спецагентов допрашивали Александра Малькевича при вылете из Вашингтона, — написала Захарова.

Она напомнила, что позднее Министерство юстиции США включило Малькевича в список иностранных агентов.

Ранее Мария Захарова сравнила блокировку действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях с «ядерным взрывом» в киберсреде.

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