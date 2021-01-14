Захарова рассказала о сомнительных предложениях журналистам РФ от спецслужб США
Работающие в США российские журналисты постоянно получают от местных спецслужб сомнительные предложения о сотрудничестве. Об этом в четверг, 14 января, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.
По ее словам, задержания российских журналистов в американских аэропортах стали регулярными.
— Начало было положено в ноябре 2018 года, когда 20 спецагентов допрашивали Александра Малькевича при вылете из Вашингтона, — написала Захарова.
Она напомнила, что позднее Министерство юстиции США включило Малькевича в список иностранных агентов.
Ранее Мария Захарова сравнила блокировку действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях с «ядерным взрывом» в киберсреде.
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