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Захарова сравнила блокировку Трампа в соцсетях с «ядерным взрывом» в киберсреде
Фото: mid.ru / МИД РФ

Захарова сравнила блокировку Трампа в соцсетях с «ядерным взрывом» в киберсреде

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сравнила блокировку действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях с «ядерным взрывом» в киберсреде. Подобное мнение она высказала в четверг, 14 января, на своей странице в Facebook.

По ее словам, в результате был нанесен удар по декларируемым Западом демократическим ценностям. Для принятия решения о блокировке аккаунтов Трампа в Twitter и Facebook не понадобилось ни решение суда, ни мнение профильной структуры по этике.

— Просто взяли и отключили многомиллионные официальные аккаунты от аудитории. Такого нападения на западные ценности не выдержали даже самые преданные партнеры США, точно не питающие к Дональду Трампу нежных чувств, — написала Захарова.

13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу. В настоящее время для досрочного отстранения Трампа его должны осудить по итогам процесса в Сенате. Однако республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать Сенат с каникул до инаугурации Байдена, запланированной на 20 января.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. 7 января Конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.

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соцсетиМария ЗахароваДональд Трамп
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