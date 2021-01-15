Новая остановка «Станция МЦД Трикотажная» появится на северо-западе Москвы

Фото: Комплекс городского хозяйства

Россия, Москва, Замоскворецкая линия, метро Речной вокзал Карта всех событий

Новая остановка появится на северо-западе Москвы. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что с 16 января она будет находиться на Волоколамском шоссе при следовании к станции метро «Речной вокзал». Она появится на маршруте № 451 от 8-го микрорайона Митина.

Ранее сообщалось, что в столице согласовали проект реконструкции транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги (МКАД) с Липецкой улицей.

Читайте также: Движение в районе закрытия участка Калужско-Рижской линии метро ограничат с 21 января