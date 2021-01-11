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Движение в районе закрытия участка Калужско-Рижской линии метро ограничат с 21 января
Фото: Анастасия Кирсанова

Движение в районе закрытия участка Калужско-Рижской линии метро ограничат с 21 января

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, метро Коньково Карта всех событий

Движение в районах Коньково, Теплый Стан и Ясенево ограничат из-за закрытия Калужско-Рижской линии столичного метро с 21 января. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Ранее стало известно, что в период с 23 января по 7 февраля в столице закроют участок Калужско-Рижской линии от станции «Беляево» до «Новых Черемушек» в связи с прокладкой тоннеля будущей Большой кольцевой линии (БКЛ).

Уточняется, что для проезда городского транспорта будут организованы обособленные выделенные полосы общей протяженностью около девяти километров, передает РИА Новости.

Выделенные полосы сделают на таких участках, как улица Профсоюзная от улицы Гарибальди до улицы Миклухо-Маклая, от остановки «Метро Беляево» до улицы Миклухо-Маклая, от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзная , от улицы Профсоюзная до улицы Новочеремушкинская в каждом направлении.

Также выделенные полосы появятся на улице Гарибальди от дома 23 до улицы Профсоюзная. Проезд по этим полосам будет разрешен только для наземного городского транспорта Москвы.

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