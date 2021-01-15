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Пункт вакцинации может появиться на Красной площади
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Пункт вакцинации может появиться на Красной площади

Юлия Ямпольская

Здоровье
Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции может появиться в ГУМе. Соответствующая информация следует из открытого письма главы группы компаний Bosco Михаила Куснировича.

Уточняется, что предприниматели поддержали инициативу «Геликон-Оперы» по созданию пункта вакцинации. ГУМ предоставит для этого необходимые помещения и сопутствующую инфраструктуру.

Отмечается, что каждый день универмаг посещают более тридцати тысяч человек. Теперь у посетителей может появиться возможность прямо на Красной площади пройти вакцинацию от коронавируса с соблюдением всех необходимых требований медицинского характера и Роспотребнадзора, сообщается на официальном сайте ГУМа.

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