Пункт вакцинации может появиться на Красной площади

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Россия, Москва, Красная площадь, 1 Карта всех событий

Пункт вакцинации от коронавирусной инфекции может появиться в ГУМе. Соответствующая информация следует из открытого письма главы группы компаний Bosco Михаила Куснировича.

Уточняется, что предприниматели поддержали инициативу «Геликон-Оперы» по созданию пункта вакцинации. ГУМ предоставит для этого необходимые помещения и сопутствующую инфраструктуру.

Отмечается, что каждый день универмаг посещают более тридцати тысяч человек. Теперь у посетителей может появиться возможность прямо на Красной площади пройти вакцинацию от коронавируса с соблюдением всех необходимых требований медицинского характера и Роспотребнадзора, сообщается на официальном сайте ГУМа.

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