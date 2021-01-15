Автомобилистам рассказали, как обезопасить себя на заснеженной дороге

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Москве за последние дни выпала пятая часть месячной нормы осадков. На трассах образовались снежные заносы и гололедица. О том, как обезопасить себя и личный транспорт на заснеженной дороге рассказал автомобильный эксперт Алексей Аксенов, сообщает «МИР 24».

Специалист пояснил, что вне зависимости от класса любая машина в такую погоду будет гораздо хуже тормозить. Любые автомобили — седаны или внедорожники с разными видами колес — все находятся в одинаковой опасности на заснеженной дороге, поэтому и рекомендации для всех общие. В связи с этим Аксенов рекомендует все действия на скользкой и заснеженной дороге совершать заранее, а главное, заранее их продумывать.

— Когда вы едете по дороге, иногда нажимать на тормоз. Не сильно, не в пол, естественно. Но если покрытие очень скользкое, а под снегом не видно, насколько оно небезопасно, даже при легком нажатии на тормоз может сработать АБС. И вот тогда вы поймете, насколько дорога скользкая, и сможете скорректировать скоростной режим, — уточнил автоэксперт.

Такой маневр нужно периодически совершать для того, чтобы предотвратить возможные последствия.

— Например, вы упретесь в какую-то пробку, начнете тормозить более эффективно, а машина будет скользить. Конечно, при повороте руля не должно быть никаких резких движений — их машина просто не поймет на таком заснеженном покрытии и будет продолжать движение прямо, — пояснил Аксенов.

Когда происходит занос задней оси, нужно плавно снизить газ и повернуть руль в сторону заноса — в этом случае машина стабилизируется.

— Если идет снос передней оси (это может произойти на переднеприводных автомобилях или кроссоверах, где преимущественно передний привод), мы опять же немного сбавляем давление на педаль газа. В момент сноса колеса повернуты, а машина едет прямо, — объяснил Аксенов.

Он добавил, что если сбавление скорости не дало результат, тогда можно использовать другой способ. Для этого необходимо повернуть обратно колеса, то есть вернуть в прямое положение. Тогда машина снова зацепится колесами за грунт. После нужно снова поворачивать, уже добавляя газ. Тогда переднеприводная машина вытянет водителя из этого сноса.

Ранее ФАН сообщало, что автоэксперт Егор Васильев рассказал, как сделать так, чтобы морозная погода не стала проблемой при запуске двигателя машины. Он отметил, что перед запуском двигателя нужно проверить, чтобы все потребители энергии были отключены. После этого следует включить зажигание и подождать, пока заработает бензонасос. Если автомобиль сразу не заведется, нужно повторить попытку запуска через минуту.

Источник: mir24.tv

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