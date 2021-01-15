Девятиклассники в России получат аттестаты на основе двух предметов в мае

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Итоговые экзамены для девятых классов в России планируют провести в мае. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал в пятницу, 15 января.

— Пока экзамены запланированы на конец мая, — пояснил глава ведомства.

При этом министр отметил, что аттестаты в девятых классах будут выдаваться на основе только двух предметов — русского языка и математики.

Кроме того, Кравцов уточнил, что для девятиклассников будут проведены контрольные работы по одному предмету по выбору. Результаты этих контрольных будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации.

Также глава Минпросвещения добавил, что выпускники 11 классов, которые не планируют в этом году поступать в вузы, будут сдавать всего два экзамена в конце мая — по русскому языку и математике, передает РИА Новости.

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