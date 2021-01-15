Очные занятия в российских школах возобновятся с 18 января

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Школы во всех регионах России возобновят очные занятия с понедельника, 18 января. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в пятницу, 15 января.

— С понедельника, 18 января, школы всех 85 субъектов Российской Федерации, в том числе Москвы, открывают свои двери, возобновляя традиционный образовательный процесс, — пояснил министр.

Кравцов отметил, что дистанционные занятия будут продолжаться только в десяти школах страны, которые остаются на карантине из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

Кроме того, глава Минпросвещения опроверг информацию, появившуюся в соцсетях, о переходе на дистанционное обучение в российских школах на постоянной основе.

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