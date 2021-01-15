«Желание создавать любовь»: Тодоренко объяснила, почему она не работает над отношениями

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко объяснила подписчикам, почему она не работает над отношениями с Владом Топаловым.

В своем Instagram-аккаунте ведущая выложила новый пост, где рассказала о своей неприязни к фразе психологов «работать над отношениями».

— Складывается впечатление, что отношения — это тяжелая подневольная деятельность. В таком случае вся моя жизнь — одна сплошная работа: и так 12-14 часов в день проводишь на работе, так ещё и в отношениях впахивать, а ведь за это даже не платят, — с иронией написала ведущая.

Она объяснила, что для нее партнер является «безграничным ресурсом для развития», который учит находить компромиссы, уважать друг друга и строить семью. Тодоренко считает, что подобная реакция на брак не дает увидеть в отношениях «непосильную ношу».

— Каждый переломный момент или кризис в отношениях для нас будет всего лишь проходящим этапом, очередным трамплином, чтобы набрать высоту и нырнуть в мир зрелого партнёрства. Может быть, я ошибаюсь, нашему браку всего лишь 3 года, и во многом наши мнения расходятся, но обоюдное желание каждый день создавать любовь движет нами, — поделилась мыслями ведущая.

Подписчики поддержали мнение Тодоренко и поделились своими секретами крепких отношений в комментариях.

«Как хорошо вы сказали»; «Работа от слова раб, лучше его не употреблять в отношениях с близкими»; «У нас в семье главные критерии взаимопонимание, уважение и только потом любовь»; «Когда любишь человека, даже язык не повернется говорить, работать над отношениями», — написали поклонники.

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