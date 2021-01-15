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Варвара Шмыкова рассказала подробности поцелуя с Антоном Лапенко
youtube.com / Герой за Кадром

Варвара Шмыкова рассказала подробности поцелуя с Антоном Лапенко

Виктория Федотова

Звезды

Российская актриса Варвара Шмыкова рассказала подробности поцелуя с коллегой Антоном Лапенко на съемочной площадке сериала «Чики».

— Антон классный, мне повезло быть в таком партнерстве. У нас обоих это был первый кинопоцелуй. Я до этого никогда не целовалась в кадре, — поделилась Шмыкова.

На вопрос о том, каково целоваться с Лапенко, она сказала, «классно, у него очень мягкие губы».

— Еще в 2018 году, когда снимали пилотную серию, было ощущение, что я с другом. При том, что мы не очень часто видимся в жизни, но когда видимся, ощущение, что мы можем все, — отметила актриса.

Интервью опубликовано на YouTube.

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