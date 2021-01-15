Движение затруднено на Ленинградском проспекте из-за ДТП
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 23 Карта всех событий
Два автомобиля столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Уточняется, что инцидент произошел в районе дома 23. В связи с аварией перекрыты два ряда в сторону центра города. Движение затруднено на 0,5 километра.
Ранее автомобильный эксперт Алексей Аксенов рассказал, как обезопасить себя и личный транспорт на заснеженной дороге в городе.
Читайте также: Дептранс предупредил москвичей о загруженности на дорогах