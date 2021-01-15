Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение затруднено на Ленинградском проспекте из-за ДТП
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Движение затруднено на Ленинградском проспекте из-за ДТП

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 23 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел в районе дома 23. В связи с аварией перекрыты два ряда в сторону центра города. Движение затруднено на 0,5 километра.

Ранее автомобильный эксперт Алексей Аксенов рассказал, как обезопасить себя и личный транспорт на заснеженной дороге в городе.

Читайте также: Дептранс предупредил москвичей о загруженности на дорогах

МосквадвижениеДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Место, где решилась судьба всей войны

Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город привлекает инвесторов

Все мнения
О проекте