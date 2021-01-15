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Россельхознадзор запретил поставки овощей из двух областей Казахстана
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россельхознадзор запретил поставки овощей из двух областей Казахстана

Виктория Родимкина

Потребление

Россельхознадзор с 18 января вводит ограничения на поставки в Россию томатов и перца из Алматинской и Актюбинской областей Казахстана. Об этом сообщило ведомство в пятницу, 15 января.

Это решение было принято для того, чтобы не допустить распространения на территории РФ коричневой морщинистости плодов томата.

— Ранее в свежих томатах, поступивших на территорию России из указанных казахстанских областей, был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов томата, — говорится в сообщении.

Так, Россельхознадзор ввел временную карантинную фитосанитарную меру.

Ранее ведомство направило в Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан нотификацию о выявлении в томатах и перцах опасного вируса. В конце декабря 2020-го Россельхознадзор уведомил Казахстан о ситуации и попросил принять меры. Однако никакой реакции с казахстанской стороны не поступило, передает сообщение ТАСС.

Читайте также: Россельхознадзор разрешил поставки томатов 12 предприятиям Азербайджана с 24 декабря

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