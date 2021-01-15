Три ряда автомобилей перекрыты на Каширском шоссе из-за ДТП

Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Каширское шоссе, 132 Карта всех событий

Два автомобиля столкнулись на Каширском шоссе. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел около дома № 132. Из-за аварии перекрыты три ряда из четырех в сторону области.

Ранее сообщалось, что движение на 0,5 километра в сторону города затруднено на Ленинградском проспекте из-за ДТП, которое произошло в районе дома № 23.

Читайте также: Дептранс предупредил москвичей о загруженности на дорогах