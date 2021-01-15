Жителям Подмосковья рассказали, как записаться на вакцинацию от COVID‑19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы, Максим Мишин

О том, как записаться на вакцинацию от COVID‑19 в Подмосковье, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

— Запись можно осуществлять через региональный портал государственных услуг, через кол-центр или лично обратившись в поликлинику, — сообщила глава подмосковного ведомства Светлана Стригункова.

В министерстве напомнили о том, что в регионе на сегодняшний день продолжается вакцинация населения от коронавируса. В настоящее время прививки сделали уже 20,7 тысячи человек, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь жители Сахалина, прошедшие вакцинацию от COVID‑19, будут носить специальные бейджи, передает Nation News. Об этом рассказал губернатор региона Валерий Лимаренко. Граждане с таким бейджом получат возможность не носить маски в общественных местах.

Ранее Newinform сообщило, что известный шаман из Бразилии Бабалориша Пай Паулиньо де Огум Шороке пообещал жителям Земли избавление от коронавируса в этом году. Люди станут меньше болеть, а ученые разработают эффективные лекарства, предсказал шаман.

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