Столичные полицейские задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Сергея Макеева Карта всех событий

Столичные правоохранители задержали подозреваемого в ряде краж из припаркованных автомобилей. Об этом в пятницу, 15 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Отмечается, что в полицию обратилась приезжая, которой разбили стекло двери автомобиля «Мерседес-Бенц», а также украли дамскую брендовую сумку. Инцидент произошел на улице Сергея Макеева.

В Московской области сотрудники задержали 28-летнего жителя. Кроме того, он оказался причастным еще к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общая сумма материального ущерба составила порядка 290 тысяч рублей.

Против подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. На данный момент он находится под подпиской о невыезде, его проверяют на причастность к другим преступлениям.

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