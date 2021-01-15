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Минтруд заявил о снижении числа безработных в России
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Минтруд заявил о снижении числа безработных в России

Кирилл Николаев

Общество

Число официально безработных в России снизилось с 3,1 миллиона человек до 2,7 миллиона в начале декабря 2020 года. Соответствующие данные в пятницу, 15 января, привело Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Согласно статистике, в службах занятости на 15 января официально зарегистрировано 2,706 миллиона безработных граждан.

Минтруд напомнил, что общий уровень безработицы измеряется Росстатом по методологии Международной организации труда (МОТ), сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве труда и социального развития РФ выступили с инициативой упростить использование материнского капитала для строительства жилого дома.

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