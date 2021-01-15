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Видео с «супом» из людей в бассейне Китая появилось в Сети
Фото: Telegram-канал FakeBook

Видео с «супом» из людей в бассейне Китая появилось в Сети

Виктория Федотова

В мире

В Сети набирает популярность ролик, снятый в Китае, в одном из мест отдыха. На кадрах видны местные жители, которые с удовольствием купаются в бассейнах, где плавают овощи и фрукты.

— В Китае все чаще можно встретить бассейны, в которых плавают перцы, огурчики, яблоки, сыр, грибы, цитрусы и люди. А иногда поплавать можно и в соке, например. Называется это блюдо «супом из людей», — сообщает Telegram-канал FakeBook.

Видео: Telegram-канал «FakeBook»

Уточняется, что они могут не только поплавать и отдохнуть, но и перекусить.

Идея подобного времяпрепровождения появилась в провинции Чжэцзян, знаменитой своими термальными источниками. Там людям предлагают почувствовать себя «ингредиентом» супа хого, сообщает CNN.

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