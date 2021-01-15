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Метель и гололед не привели к росту числа ДТП в Подмосковье
Фото: Анна Быкова

Метель и гололед не привели к росту числа ДТП в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Происшествия

Непогода, которая обрушилась на столичный регион в четверг, 14 января, не стала причиной увеличения числа ДТП. Число погибших и пострадавших на дорогах Подмосковья людей осталось на уровне предыдущих суток. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Так, на дорогах Московской области 14 января зарегистрировали семь дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 10 получили травмы.

Днем ранее на дорогах региона произошло 5 происшествий, в которых также 1 человек погиб и 10 были ранены.

Как уточнили в ведомстве, в четверг сотрудники ГИБДД не зарегистрировали ДТП с участием детей, тогда как 13 января случились сразу две автоаварии с участием детей в возрасте 16 лет.

Также в минувшие сутки в Подмосковье произошло две массовые аварии: в Ногинском и Пушкинском районах, в которых пострадали водители автомобилей. Зарегистрировано одно ДТП с участием автобуса, в котором пострадали три пассажира, погибших нет, уточняет ТАСС.

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