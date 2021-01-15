Власти Москвы сообщили, что цифровизация образования и здравоохранения не приведет к росту безработицы

Фото: Пресс-служба комплекса социального развития города Москвы

Цифровизация в сфере образования и здравоохранения не спровоцирует рост безработицы. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 15 января.

Напротив, цифровизация позволит компенсировать существующий на данный момент в этих отраслях дефицит кадров, подчеркнула она во время выступления в рамках сессии Гайдаровского форума.

— И это очень важно, потому это вряд ли проблема, которая будет в перспективе стоять перед этими отраслями, — цитируют Ракову РИА Новости.

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